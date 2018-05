DİTİB, Almanya’da her gün bin kişiye iftar yemeği verecek

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Aşıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 16 Mayıs çarşamba gününden itibaren bir aylık rahmet, bereket ve mağfiret mevsiminin evlere, beldelere ve yurtlara misafir olacağını, kalpleri Allah ve Peygamber sevgisi ile dolu müminlerin arınmasına vesile olacağını ifade etti.

DİTİB Başkanı, ramazan ayının dini hayatta çok önemli bir yeri olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın artığı, sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği mübarek bir ay olduğunu belirtti.

"Her gün bin kişilik iftar"

DİTİB Genel Merkezi ve bağlı bulunan dernekler olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da bu mübarek ayı çeşitli etkinliklerle değerlendireceklerini belirten Aşıkoğlu açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Cami görevlilerimiz günübirlik farklı camilere giderek irşat programları gerçekleştirecekler. Köln'deki genel merkezimizde ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da her gün yaklaşık bin kişiye iftar yemeği vermeyi planlıyoruz. Her gün fiziki imkanı olan derneklerimizde iftar sofraları kurulacak, bu iftar sofralarımızı Alman misafirlerimize, üniversite öğrencilerine, komşularımıza ve Almanya’ya mülteci olarak sığınan kardeşlerimize açacağız. Gündüzlerimizi camilerde mukabelelerle, gecelerimizi de teravih namazlarıyla ihya edeceğiz. Ayrıca Kadir gecesinde bütün camilerimizde özel programlar tertip edeceğiz."

“Bir 'gönül yapma' hareketine öncülük etmiş olacağız”

Müslümanların fitre ve zekatlarını başta öğrencilere ve mülteciler olmak üzere, yoksullara ve kimsesizlere ulaştırılmak üzere kendilerine emanet edebileceklerini kaydeden Aşıkoğlu, "Bu sayede DİTİB olarak, bütün yoksul ve kimsesizleri kucaklayan bir 'gönül yapma' hareketine öncülük etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

“Yetkililiklerin gerekli tedbirlerini almalarını arzu etmekteyiz”

İbadethaneler başta olmak üzere mesken ve işyerlerine yönelik artan saldırılara da değinen Aşıkoğlu açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her milletten, her düşünce ve fikirde insanın huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirdiği, güven ve esenlik teminatı olan camilerimize yapılan bu saldırılar bizleri derinden üzmekte ve cemaatimizi ciddi şekilde tedirgin etmektedir. Bu vesileyle bu mübarek ay münasebetiyle herkesi sağduyulu hareket etmeye ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ederken, mabetlerimizin ve cemaatimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda da yetkililiklerin gerekli tedbirlerini almalarını arzu etmekteyiz."

Kaynak: AA