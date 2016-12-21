Diş hekimliği hayaline 58 yaşında kavuşacak

Rizeli olan 58 yaşındaki Özgürbüz, 1976 yılında başladığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi Fen Bilimleri bölümündeki eğitimini 1980'de tamamlayarak mezun oldu. Bir sonraki yıl Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanan Özgürbüz, ikinci üniversite eğitimi kapsamında Fizik bölümünden de dersler aldı. Özgürbüz, Jeoloji Mühendisliği bölümünü 1985, Fizik bölümünü ise 1987'de tamamladı.

Fizik öğretmeni olarak çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli olan Özgürbüz, hayali olan diş hekimliğinin eğitimini alabilmek için 5 yıl önce üniversite sınavına girdi.

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan 2 çocuk babası Özgürbüz, ailesiyle Ordu'ya taşınarak üniversite eğitimine başladı. Haziran 2017'de mezun olmayı planlayan Özgürbüz, hem hayalindeki mesleğe kavuşmanın hem de dördüncü diplomayı alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Özgürbüz, hayalinde hep diş hekimliği olduğunu ancak bu hayalini gençliğinde bir türlü gerçekleştiremediğini söyledi.

Hayalindeki üniversiteyi emekli olduktan sonra kazanma fırsatı yakaladığını belirten Özgürbüz, bu yıl son sınıfta okuduğunu, 6 ay sonra hem diş hekimliği hayaline kavuşacağını hem de dördüncü diplomasını alacağını ifade etti.

Bu yıl, ODÜ Diş Hekimliği Fakültesinde staj yaptığını anlatan Özgürbüz, "Çok şükür derslerimde sorun yok. Hocalarımızın da desteğiyle derslerimizi veriyoruz. Kızım da başka üniversitede eczacılık bölümünü okuyor. İnşallah kızımla birlikte aynı yıl mezun olacağım." dedi.

Özgürbüz, 58 yaşında üniversite okuduğu için olumlu tepkiler aldığını ancak bazı kişiler tarafından yadırgandığını ifade ederek, aldığı olumlu tepkilerin başkalarına da örnek olması açısından kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Mezun olduktan sonra Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya hazır olduğunu kaydeden Özgürbüz, "Benim için böyle bir ihtiyaç olursa, devletimiz de bizlere böyle bir görev verirse seve seve gideriz. Yaşımızın kaç olduğu önemli değil. Yeter ki insanlara yardımcı olalım. Bunun için okuyoruz." diye konuştu.

Sınıfının en yaşlı öğrencisi

Özgürbüz, sınıfta en yaşlı öğrencinin kendisi olduğunu da belirterek, "İlk yıllarda sınıf arkadaşlarım bana alışmakta zorluk yaşadı ancak daha sonra hepsiyle arkadaş olduk. Ben yeri geliyor onlara ağabeylik yapıyorum, yeri geliyor babalık yapıyorum. Çok güzel duygularla 5 yıl bitmek üzere." ifadesini kullandı.

Yaşıtların tavsiyelerde de bulunan Özgürbüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilinmesini isterim ki eğitimin yaşı yok. Emekli olduktan sonra bir köşeye çekilmek yerine ben okumayı ve hayalimin peşinden koşmayı tercih ettim. İsterse herkes bunu yapabilir. Kahvehane köşelerinde oturmaktansa üniversitede okumak daha güzel diye düşünüyorum. Önemli olan yapacağınız bir şeye inanmak. Ben inandım ve buradayım. Yeter ki inanalım."

Sınıf arkadaşları Özcan amcalarından memnun

Özcan Özgürbüz'ün sınıf arkadaşlarından Mert Mutlu, Özcan Özgürbüz'e "Özcan Amca" şeklinde hitap ettiklerini belirterek, "Üniversiteye ilk başladığımız yıl biz de çok şaşırmıştık. Özcan amca üniversitede nadir insanlardan birisi. Kendisinin azmi yeri geldi bizleri de azimlendirdi. Kendisini görünce okumanın yaşı olmadığını bir kez daha anladık." dedi.

Mustafa Barış ise Özcan Özgürbüz ile üniversiteye kayıt yaptırdığı gün tanıştığını ve o gün kendisini görevli hoca zannettiğini anlatarak, "Sonra kendisinin de bizim gibi öğrenci olduğunu anlamıştık. Kendisi tecrübeleriyle bize hep ışık kattı. Bu sene beraber mezun olacağız. Kendisiyle sürekli görüşmeyi düşünüyoruz. Kendisine bize her konuda destek olduğu için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. AA