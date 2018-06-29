Diş hekimi devletten aldığı destekle köyüne umut oldu

Elazığ Karakoçan'da diş hekimliği yapan Sinan Ateş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından girişimcilere hibe destek sunulduğunu öğrenince başvuruda bulundu. Sunduğu proje, kurum tarafından kabul edilen Ateş, projesi için 1 milyon 600 bin lira hibe aldı.

Günde bin 600 litre süt üretmeye başladı

Devletten aldığı hibe sayesinde doğduğu Akyokuş köyünde Avrupa Birliği standartlarına uygun 7 bin metrekarelik alanda besi çiftliği kuran Sinan Ateş, günde bin 600 litre süt üretmeye başladı.

Diş doktoru Sinan Ateş, çocukluğundan bu yana toprakla, tarımla ve hayvanlarla uğraşmayı çok sevdiğini, en büyük hayalinin köyüne yatırım yapmak olduğunu söyledi:

"Hep köy özlemi vardı. Yaşadığım köye gelmek istedim. Köylüler hayvanlarla uğraşıyorlardı ama yaptıkları işten kar elde edemiyorlardı. Biraz detaylı araştırma yaptım. Devletimizin TKDK aracılığıyla verdiği hibelerden haberdar oldum. Güzel bir proje hazırladım, bu projeyi de köyümde hayata geçirdim."

"Modern cihazlar kullanıyoruz"

İşletmesinin Elazığ'ın tek hastalıktan arındırılmış damızlık ve süt üretme çiftliği olduğunu, kaliteli süt ve damızlık ürettiklerini anlatan Ateş, hayvanları yurt dışından getirdiklerini belirtti.

Sinan Ateş, işletmesinde 100 büyükbaş sağman bulunduğunu ve modern cihazlar kullandıklarını söyledi:

"İlk yaptığımda bana güldüler. Böyle büyük bir işletme mi olur dediler. Böyle bir işletmeden zarar edeceğimi düşünüyorlardı. Üretim çok modern bir şekilde yapılıyor. Köylüler bunun yapılabildiğini görünce başka projelere giriştiler. Beni örnek alıp işletme açanlar çoğaldı. Elazığ'a ve köyümüze katma değer sağlandı. Diş hekimi olarak bunu yapmam köylülere büyük bir cesaret verdi. 'Bir diş hekimi bunu yapabiliyorsa, biz daha iyisini yaparız' deyip çeşitli projeleri hayata geçirenler oldu."

"İnsanın sevdiği işlerle uğraşması güzel"

Sinan Ateş, işletmesinde köyden 7 kişinin istihdam edildiğini ifade etti:

"Hedefim mevcut kapasiteyi daha da büyütmek. Ailemden büyük bir destek gördüm. Küçüklüğümde çiftçi olmak istiyordum. Diş hekimi olduktan sonra hayalimi de gerçekleştirdiğim için mutluyum. İnsanın sevdiği işlerle uğraşması güzel."

Çiftlikte çalışan köylülerden Kenan Gülser de işletmenin köylerinde açıldığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kenan Gülser, "Gurbette çalışmaktansa kapımızın önünde çalışmak daha güzel oldu. Böyle bir tesisi köyümüze kazandırdığı için Sinan beye teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: AA