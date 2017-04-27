'Diriliş Ertuğrul'un balta ve kılıçları Sivas'tan

Türkiye'nin önemli bıçak üretim merkezlerinden Sivas'ta bir bıçak ustası, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde kullanılan balta ve kılıçları yapıyor.
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