'Diriliş Ertuğrul'un balta ve kılıçları Sivas'tan

Türkiye'nin önemli bıçak üretim merkezlerinden Sivas'ta bir bıçak ustası, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde kullanılan balta ve kılıçları yapıyor.