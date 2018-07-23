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Dipsiz Göl Şelalesi yaz aylarında ilgi görüyor

Sivas Doğanşar Dipsiz Göl Şelalesi'nde, yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

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Dipsiz Göl Şelalesi yaz aylarında ilgi görüyor

Sivas'a 82, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıktaki Dipsiz Göl Şelalesi, kışın donan sarkıtlarıyla, yazın yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanan şelale, gölden gelen suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşuyor.

Sıcak yaz günlerinde serinleme imkanı

Dipsiz Göl ve şelalesi yayla evleri, çeşmeleri, piknik alanları, içerisinde sarkıtları bulunan küçük çaplı mağaraları ve doğal güzelliğiyle doğaseverler ve piknikçilerin uğrak yeri oldu.

Bu güzellikleri fotoğraflayan ziyaretçiler, şelalenin buz gibi suyunda sıcak yaz günlerinde serinleme imkanı da buluyor.

Kayalık yamaç üzerinden yaklaşık yüz metre uzunluğa sahip demir merdivenle inilen şelalenin zeminindeki ahşap köprü de ilgi çekiyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Sivas, Dipsiz Göl Şelalesi
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