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'Dikkuyruk' Manyas Kuş Cenneti'ni sevdi

Uluslararası Doğa Koruma Birliğince "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"ne alınan Dikkuyrukların Manyas Kuş Cenneti'ndeki sayısı arttı.

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Dikkuyruk Manyas Kuş Cennetini sevdi

Uluslararası Doğa Koruma Birliğince (IUCN) "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"ne alınan Dikkuyrukların (Oxyura leucocephala) Manyas Kuş Cenneti'ndeki sayısı arttı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manyas Kuş Cenneti'ne aralık aylarında gelen Dikkuyruklar, ocak ayında farklı alanlara göç ediyor.

Manyas Kuş Cenneti'nde 2010'da 454, 2011'de 2 bin 161, 2012'de 3 bin 700, 2014'te 4 bin 500 ve 2015'te bin 220 Dikkuyruk sayıldı. Geçen yılın aralık ayında yapılan sayımlarda ise 7 bin 64 Dikkuyruk kaydedildi.

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda, geçen ay yapılan sayımlarda 102 türden 51 bin 181 birey saptandı. 13 bin 414 ile Elmabaş Patka ve 9 bin 81 ile Çamurcun en çok görülen kuş türleri oldu. Ayrıca, Türkiye'de sınırlı sayılarda gözlenebilen Sütlabi sayısı 2 bin 557 olarak kayıtlara geçti.

Manyas Kuş Cenneti'nde, yıl boyu yapılan gözlemlerde Tarla kazı, Sibirya kazı, Sürmeli kum kuşu, Ada doğanı, Bıyıklı doğan gibi Türkiye'de nadiren görülen türler de tespit edildi.

Etiketler: Uluslararası Doğa Koruma Birliği, Manyas Kuş Cenneti, Dikkuyruk
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