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Buradasınız : » » Dikkat! Vitrinde pusette uyuyan bir bebek var

Dikkat! Vitrinde pusette uyuyan bir bebek var

ABD'de bir mağaza vitrininde görenlerin dönüp bir daha baktığı ilginç bir olay yaşandı.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bir vitrinde, pusette uyuyan bebek sergileniyor.

Görenleri şaşırtan bu pusetteki bebek Amerikalı ünlü heykeltraş Duane Hanson’ın eserlerinden biri.

Hanson’ın bu heykeli yaparken silikon, polyester ve insan saçı gibi gerçek malzemeler kullanmış. Kıyafetleriyle de gerçek bir bebekten ayırt edilemiyor.

Heykeltraş, müzayede de satışa sunulacak heykelin tanıtımı için bebeği evinin vitrinine yerleştirdi.

Bu ay sonunda yapılacak açık artırmada 120 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: bebek, vitrinde bebek, new york
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