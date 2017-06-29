  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Didim'de 1. Ulusal Vosvos Festivali düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 1. Ulusal Vosvos Festivali kapsamında, 117 vosvosla konvoy halinde şehir turu atıldı.

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Didimde 1. Ulusal Vosvos Festivali düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde 1. Ulusal Vosvos Festivali düzenlendi.

Aydın Büyükşehir ile Didim belediyelerinin iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda başladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçede böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Atabay, "Didim'de yaşayan halkımız da vosvosları gördüğü zaman tebessüm ediyor. Bu organizasyonu gören herkes gülümsüyor. Hayata biraz daha sıcak, daha sevecen bakabiliyor." dedi.

Festival kapsamında çeşitli yarışmaların yanı sıra voleybol turnuvası yapıldı. Buradaki programın ardından konvoy oluşturan 117 vosvos sürücüsü, şehir turu attı.

Etiketler: didim, vosvos festivali, aydın
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