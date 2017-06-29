Didim'de 1. Ulusal Vosvos Festivali düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde 1. Ulusal Vosvos Festivali düzenlendi.

Aydın Büyükşehir ile Didim belediyelerinin iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda başladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçede böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Atabay, "Didim'de yaşayan halkımız da vosvosları gördüğü zaman tebessüm ediyor. Bu organizasyonu gören herkes gülümsüyor. Hayata biraz daha sıcak, daha sevecen bakabiliyor." dedi.

Festival kapsamında çeşitli yarışmaların yanı sıra voleybol turnuvası yapıldı. Buradaki programın ardından konvoy oluşturan 117 vosvos sürücüsü, şehir turu attı.