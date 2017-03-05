Didim ve Marmaris'te 'deniz sezonu' açıldı

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde, havaların ısınmasıyla "deniz sezonu" açıldı.

Hava sıcaklığının gün içinde 20 derece ölçüldüğü ilçede, güzel havayı değerlendirmek isteyen ilçe sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Altınkum sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Sahildekilerden kimisi sadece güneşlenmeyi tercih ederken, kimisi de denize girerek sezonu açtı.

Özellikle denize giren çocukların, uzun aradan sonra denizle buluşmanın keyfini doyasıya eğlenerek çıkardıkları gözlendi.

Marmaris

Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmaris'te hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı da 17 derece ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar plajda güneşlendi, bazıları da denize girdi. Bazı vatandaşlar oltayla balık avlarken, çocuklar plajda oynadı.

"Marmaris Duatlonu" için ilçeye gelen Fugan Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, güneşli havada denizin tadını çıkardığını söyledi.

Marmaris'in "bulunmaz Hint kumaşı gibi" olduğunu belirten Arık, "Doğa, güneş, insanlar çok güzel. Seneye de mutlaka Marmaris'e geleceğim." dedi.

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini iki gün sürdüreceğini, salıdan sonra üç gün yağış beklendiğini bildirdi.