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Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen traktör pazarı açılışında, 1940’lı yıllara ait traktör ile gösteri yapan bir kişi, traktörün devrilmesi sonucu ölümden döndü.

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Tarsus Traktörcüler Sitesi'nde gerçekleştirilen açılış etkinliğinde facianın eşiğinden dönüldü.

Kalabalığın ortasında 1940'lı yıllara ait traktörü ile gösteri yapan İsmail Yalçın, daire çizdiği sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ölümden döndü.

Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımı ile ayağa kalkarken, araçtan dumanlar yükseldi.

Traktör tamircisi İsmail Yalçın, kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, devrilen traktör çevredekilerin de yardımı ile kaldırıldı. Yalçın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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