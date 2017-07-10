Deve sırtında çeyiz taşıma geleneği 50 yıldır sürdürülüyor

Bodrum ilçesinde, 50 yıldır devam eden deve sırtında ve tepsilerde çeyiz taşıma geleneği, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin gözde turizm kenti Bodrum, doğal güzelliklerinin yanında, yıllardır devam eden gelenek ve görenekleriyle de dikkati çekiyor.

İlçede kız almak isteyen damat, işe önce müstakbel eşi ve ailesinin çeyizlerini almakla başlıyor. Yaklaşık bir ay öncesinden başlayan bu alışverişin ardından düğüne günler kala deveyle çeyiz taşıma aşamasına geçiliyor.

Bu geleneği yaşatmak isteyen damat adayı Emin Yel, içerisinde el emeği göz nuru el işleme ürünlerin bulunduğu çeyizlerin bir kısmını sandık içerisine koyarak deveye yükledi. Aralarında gelinliğinde olduğu diğer çeyizler ise tepsilerle hediye paketi haline getirilerek damadın ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının yardımıyla gelin evine taşındı.

Sıcak havaya rağmen Bodrum'un dar sokaklarından geçerek davul ve zurna eşliğinde yaklaşık iki kilometre yürüyen 100 kişilik kalabalık, kız evine ulaştı. Burada kızın ailesi ve akrabaları, erkek tarafının getirdiği çeyizleri küçük hediyeler karşılığında teslim aldı.

Teslim töreninin ardından gelin ve damat yöresel oyunlardan olan Harmandalı oynadı. Damat tarafının ailesi ve arkadaşları daha sonra gelin evinin bahçe kısmında hazırlanan yöresel yemek törenine geçti.

Yarım asırdır sürdürülen bu gelenek, ilçedeki yerli ve yabancı turistler tarafından da merak ve ilgiyle izlendi.

Yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi

Gelin adayı Ayşe Denizkıran, Bodrum yöresinin adetlerine uygun şekilde evlenmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Çeyizlerin günler öncesinden hazırladığını ifade eden Denizkıran, "Damadın bana aldığı çeyizler ve sandıklar deve sırtında getirildi. Tepsilere konulan çeyizlerde getirildi. Bu şekilde adetlerimizi yaşatıyoruz." dedi.

Çeyizlerinin uzun zamandır hazırlandığını anlatan Denizkıran, "Eski oyalar, tel kırmalar, dokunulan temel devranlar deve sırtında getirildi. Bu hazırlıklar düğünden bir ay öncesinden başladı." diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli damat Emin Yel de aşırı sıcakta yaklaşık iki saatlik zorlu yolcuğun ardından deveyle gelin evine ulaştıklarını aktardı.

Yorulmalarına rağmen geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yel, "Zor oldu ama çok güzeldi. Bu gelenekler Bodrum'da devam ediyor. Bizde devam ettirdik. Bizim için güzel bir hatıra oldu." dedi.

10 yıldır deve sırtında çeyiz taşıyor

10 yıldır deve sırtında çeyiz taşıyan Ogün Top da deve sırtında çeyizin dışında helva ve ekmeğin de olduğunu kaydetti.

Top, "İnsanlar araç olmadığı yıllarda, develeri taşıma aracı olarak kullanırmış. Bunun yanına davul ve zurnada eklenince, bu çeyiz taşıma merasimi geleneksel hale gelmiş." dedi.

Çeyizleri kız evine teslim ettiklerini anlatan Top, "Bundan 30 yıl önce deveyle kız evinden oğlan evine tekrar geri gidiliyordu ama günümüz adetlerinde bu yok çünkü gelin ve damadın yaşayacağı ev hazırlandığı için tekrar malzeme taşımıyoruz." diye konuştu.

Bu geleneğin 1960'lı yıllardan bu yana devam ettiğini kaydeden Top, şöyle konuştu:

"Yalıkavak'tan Yalıçiftlik'e, Mumcular'dan Mazı'ya, Turgutreis'ten Bitez'e deve ile yürüyerek insanlarımız çeyiz getirirmiş. Biz de bugün Umurça'dan Kelerlik Mahallesi'ne Antik Tiyatro altına çeyiz getirdik. Sandığımızı bir tarafa, ekmek ve helvanın olduğu sepeti de bir tarafa sardık ve buraya getirdik. Bu Bodrum düğününün bir geleneğidir."

Top, deve sırtında çeyiz taşıma geleneğinin, Muğla yöresine ait olduğunu da sözlerine ekledi.