Derikli nine Cumhurbaşkanı sayesinde hayalini gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğinin ardından Derik'te vatandaşlardan gelen talep üzerine İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs sayısı 5'ten 14'e yükseldi.

Çeşitli nedenlerle bugüne kadar okuma yazma öğrenemeyen yaşları 20 ile 65 arasında değişen çoğunluğu kadın 75 kişinin kurslara kayıt yaptırmasıyla kursiyer sayısı 239'a çıktı.

İlçede ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma hayalini gerçekleştirmek isteyen kadınlardan biri de 65 yaşındaki Gülistan Durak oldu.

En büyük hayaliydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okuma yazma seferberliği başlatıldığını televizyondan öğrenen Durak, kayıt yaptırdığı kursta hayatının ikinci baharında eline kalem aldı.

Yöresel kıyafetiyle katıldığı kursta büyük bir azim ve dikkatle eğitim alan Durak'ın en büyük hayali evlenen, ayrı evlerde yaşayan çocuklarıyla cep telefonuyla mesajlaşıp, onların hatırlarını sormak.

"Okuma yazma bilmediğimiz için sıkıntılarla karşılaşıyorduk"

Durak, 10 çocuğundan 9'unun evli olduğunu, 30'u aşkın da torunu bulunduğunu söyledi.

Köyde yaşarken şartlar uygun olmadığı için kız kardeşi ile hiç okula gitmediğini bu nedenle bir harf dahi bilmediğini anlattı.

"Derik'in dışına çıktığımızda, bir yere gittiğimizde okuma yazma bilmediğimiz için sıkıntılarla karşılaşıyorduk. Bir yazı dahi okuyamıyordum." diyen Durak, şöyle devam etti:

"Televizyon izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyordu. Oğlum okuma ve yazma seferberliğinden bahsedildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, 'Okumanın yaşı yok, herkesin okuma yazma öğrenmesi gerekir.' dedi. Bu haberden sonra ben de okuma yazma öğrenmek istedim."

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Kursta öğretmen Gökmen Güven, Durak'ın çok başarılı ve azimli olduğunu söyledi.

Geçmişte kız çocuklarının okutulmadığını ancak durumun değiştiğini, bölgede eğitim alan kız çocuklarının başarılı olduğunu söyleyen Güven, "İnşallah Gülistan annemize de okuma ve yazmayı öğreteceğiz. Cumhurbaşkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Okuma yazma öğrenildikçe sorunlarımız inşallah azalacak." dedi.

Kaynak: AA