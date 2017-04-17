Depremzedeler konteyner kentte yaşamlarını sürdürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'taki depremde evlerinin hasar görmesinin ardından konteyner kente yerleştirilen bölge sakinlerinin hayatı normale dönmeye başladı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Ayvacık'ta 6 Şubat 06.52'de 5,3 büyüklüğünde depremin meydana gelmesinin ardından bölgede en büyüğü 5 olan artçı sarsıntılar devam etti.

6 Şubat ve 1 Nisan arasında büyüklüğü 1,0 ve 2,0 arasında bin 818, 2,0 ve 3,0 arasında 788, 3,0 ve 4,0 arasında 142, 4 ile 5 ve daha üstü 22 olmak üzere 2 bin 770 sarsıntı kaydedildi.

Bölgede en fazla sarsıntı 7 Şubat'ta 245, en az sarsıntı ise 29 Mart'ta 4 olarak kayıtlara geçti.

Depremde Ayvacık ilçesindeki 31 köy ve 10 mahallede, Ezine ilçesinde de 4 köyde bin 40'ı ağır olmak üzere 2 bin 680 yapının zarar gördüğü tespit edildi.

Evleri zarar görenlere tuvaleti, banyosu ve mutfağı olan bin 71 konteyner konut kurularak 3 bin 450 kişinin barınma ihtiyacı giderildi. Afet bölgesinde hasar alan 11 okul için ise 37 konteyner dersliğin kurulumu tamamlanarak 758 öğrencinin eğitimlerine kısa aradan sonra devam edildi.

Normal yaşantılarına dönmeye başladılar

Ayvacık'a bağlı Yukarıköy'ün sakinleri, sarsıntıların azalmasıyla normal yaşantılarına dönmeye başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkan vatandaşlar, daha sonra günlük işlerine devam ediyor. Yakın köylerdeki tarlalara taze fasulye ve domates toplamak için gündeliğe gidenler ise hasat sezonunu bekliyor.

Havanın güzel olduğu günlerde çocuklarıyla yeni yaşam alanları konteyner kentte oynayan ev kadınları, demledikleri çayı içip günün diğer bölümünde akşam yemeği hazırlıklarına başlıyor. Kızılay tarafından oluşturulan mobil çamaşırhaneyi tercih etmeyen bazı kadınlar, "Teknoloji bize göre değil, anadan böyle gördük." diyerek çamaşırlarını elde yıkamayı sürdürüyor.

Köyün erkeklerinden çalışanlar mesailerine başlarken, yaşlı kesim kahvehanede zaman geçirip AFAD tarafından kurulan konteyner camide ibadetlerini yapıyor.