Depremde ineğini kaybeden Fatma ninenin yüzü yeniden güldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy'de yalnız yaşayan ve 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından çöken ağılında telef olan "Alaca" adlı ineği için gözyaşı döken 66 yaşındaki Fatma Durmaz'ın yüzü, hediye edilen gebe düve ile güldü.

İlçeye bağlı Çamköy'de eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşayan ve gözü gibi baktığı "Alaca" adlı ineği depremde telef olan Durmaz'a yardım eli, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğinden (Tarım-Koop) geldi.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz, Çamköy'deki Fatma Durmaz'a ziyarette bulundu.

Beraberinde, 10 gün sonra doğum yapması beklenen gebe bir düve getiren Özkurnaz, hayvanı Fatma nineye teslim etti.

Özkurnaz, hediye ettikleri gebe düveyle Fatma Durmaz'ın acısını bir nebze olsun dindirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Acım, bir nebze olsun hafifledi"

Fatma Durmaz da hediye edilen gebe düve dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Duygusal anlar yaşayan Durmaz, "Sağ olsunlar çok sevindim. Acım, bir nebze olsun hafifledi. Kooperatif başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.