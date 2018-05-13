Denizlerin fedakar anneleri: Ahtapotlar

Bir susam tanesi kadar olan ve yüz binlercesi bir bir arada olan ahtapot yumurtaları, anneleri tarafından güvenli bir kovuğun duvarlarına özenle yapıştırılıyor.

Dişi ahtapot, 2 ay boyunca bu kovuktan ve yavrularının başından ayrılmıyor. 60 gün boyunca yuvadan hiç ayrılmayan ve beslenmeyen anne ahtapot, vücut ağırlığının yüzde 60’ını kaybediyor. Anne ahtapot son nefesini, yumurtaların olgunlaşmasıyla birer ikişer zarlarından çıkan yavrularını tehlike bölgesinden uzaklaştırmak için kullanıyor.

Hayatlarında sadece bir kez anne olan ahtapotların, 1,5 yıllık kısa hayatlarının nihai amacı yeni neslin devamı.

İşte TRT’nin sualtı belgesel programı Mavi Tutku’nun gözünden ve kaleminden bir annelik hikayesi…

Kaynak: TRT Haber