Denizin eğlenceli hali: Su aktiviteleri

Akdeniz, Ege ve Marmara sahilleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Sıcaktan bunalanların öncelikli tercihi jet-ski, deniz paraşütü, ve deniz ringosu oldu.
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