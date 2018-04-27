Denizin altında 30 saat 20 dakika

"Akvaryum Adam" lakaplı Cem Karabay, "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip.

Karabay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü suya girdi. Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı olan 24 Nisan günü ise sudan çıktı. Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu iki katlayarak, 30 saat 20 dakikaya çıkardı.

Karabay, rekor denemelerinin hiçbirinde korku yaşamıyor. Ancak bu kez başlangıçta içinde bir korku, stres olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü daha önce 2016'da bunu denedim ama elbise su aldı. Bu nedenle 4 saat sonra sudan çıktım. Gökçeada'da da buna benzer sıkıntıları yaşayabileceğim endişesinden dolayı büyük korku yaşadım."

10 saatlik daha enerjisi vardı

Karabay, suya girerken "Ne kadar hedefliyorsun?" sorusuna, "30 saat 20 dakikaya kendinizi hazırlayın" yanıtını vermişti.

Bu süreyi ise denizin 7 metre altında top oynayarak, ağırlık çalışarak, pedal çevirerek ve uyuyarak geçirdiğini söyleyen Karabay, şöyle konuştu:

"Top oynadım, ağırlık çalıştım, pedal çevirdim, uyudum. Suyun altının benim için üzeriyle bir farkı yok. Sayın Bakanımız Kürşad Tüzmen geldi sık sık yanıma. Onunla su altında top oynadık. Güzel bir zaman geçti benim için. Bu rekorda bir 10 saatlik daha enerjim vardı aslında. Rekoru 40 saate kadar taşıyabilecek performansım vardı. Sayın Bakanımız Kürşad Tüzmen 'Feribotu kaçırmayalım' dedi, bizim de planımız 30 saat 20 dakikaydı. Tam iki katına çıkardık ve sudan çıktık."

Su altındaki en zor şeyin nefes almak olduğunu belirten Karabay, "Zira 30 saat 20 dakika 'full face' dediğimiz yüzümüzün tamamını saran maskeyle bir zaman geçirdik. Şakaklarım halen şişmiş vaziyette. Kuru elbise 30 saat boyunca üzerime pres yapınca 'nefes mi alıyorum, yoksa boğuluyor muyum?' diye düşündüm" dedi.

Rekorda ilk kez suyun altında yemek yemediğini söyleyen Karabay, "Bu benim için önemli bir handikaptı. Güçten düşme durumum olabilirdi. Dimdik Türk bayraklarını taşıyamayabilirdim. Çünkü ben önemli bir rekoru Türkiye'ye taşıdım ve benim Türk bayrakları elimde adeta bir sancaktar gibi yürümem gerekiyordu" diye konuştu.

Karabay, suyun altında protein bazlı sıvıyla beslendi.

Rekorunu ise "10 yılda sadece 2-3 saat geliştirilebilmiş bir rekoru iki misline taşımak tarih yazmaktı" diye yorumladı.

"Rekorumu şanlı Türk ordusuna armağan ediyorum"

Akvaryum Adam rekorunu şanlı Türk ordusuna armağan ettiğini söyledi:

"Ben bu rekorumu ulusumun, milletimin bütünlüğünü, güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı Türk ordusunun askerlerine armağan ediyorum. Onlar cephede bizleri korurken biz de ülkemizdeki şanlı bayrağımızı göndere çekmenin gururunu güvenle yaşıyoruz."

Karabay'ın yeni hedefi ise 2008'den beri kırılmayan 121 saatlik bir rekor.

Kaynak: AA