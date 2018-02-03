Denizden bu kez de kano ve şezlong çıkarttılar

Ülkemizde çevre konusunda duyarlılık her geçen gün daha da artıyor.

Sadece sahiller ve deniz yüzeyi değil, deniz tabanı da temizleniyor.

“Denize en çok MAVİ yakışır”

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 yıl önce “Denize en çok MAVİ yakışır” sloganıyla başlatılan deniz dibi temizlik çalışmaları kış aylarında da sürüyor.

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nde görevli dalgıçlar tarafından yapılan ve yaklaşık bir saat süren temizlik sırasında 100 kilo çöp çıkarıldı.

Denizden çıkarılanlar arasında sadece, şişe, teneke kutu ve plastik eşyalar yoktu, kano parçası hatta şezlong bile vardı.

Deniz dibi temizlik çalışmaları Bodrum merkez de dahil olmak üzere 19 ayrı noktada devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

