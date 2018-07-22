Demir ustasından dev silah heykeli

Rizeli demir ustası Zafer Erdem, yaklaşık 1 buçuk ay çalışarak silah heykeli yaptı. Tam 100 kilogram ağırlığındaki heykel görenleri şaşırtıyor.

18 yıldır endüstriyel tasarım atölyesi işletmeciliği yapan Zafer Erdem, kinetik heykel türleriyle ilgilenirken demir işine merak sardı. Sonrasında sıra dışı çalışmalar yapmaya başladı.

Dev bir silah heykeli yapmayı hayal eden ve bunu başaran Erdem, "Özellikle çalışma mekanizmasında teferruatları var. Tetik tertibatı, dönen top ve horozun senkronize, birbirinden saniyeler içinde ayrı ayrı çalışması lazım. İleride de ses fişeği patlatmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: TRT Haber