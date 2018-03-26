DEAŞ, yerle bir ettiği köyde çocukların hayallerini de yıktı

DEAŞ'lı teröristler, işgal ettikleri köyde yaklaşık 5-6 ay boyunca köylülere korku saldı. Bazı köylüler kaçarak kurtulmayı başarırken, bazı aileler ise günlerce savaşa yakından tanık oldu.

ABD uçaklarının da bombaladığı köyde, birçok evin yanı sıra, çocukların eğitim gördüğü okul da yıkıldı.

ÖSO köyü DEAŞ’tan kurtardı

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Sultan Murat Tugayı, Barakatı Köyü'nü DEAŞ'tan temizlemek için çatışmaya girdi.

Yaklaşık 5 gün süren çatışmaların ardından köy, teröristlerden tamamen temizlendi. Bir yıl geçmesine rağmen, köyde savaşın izleri hala duruyor. Aileler köye geri dönerek yıkılan evlerini tekrar inşa ediyor. Türkiye’nin de desteğiyle köye yeni bir okul yapılıyor.

Okullarıyla birlikte çocukların yıkılan hayalleri de tekrar inşa ediliyor. Öğrenciler, geçici olarak kurulan çadırlarda eğitim görüyor. Bazı çocuklar ise yer yetersizliği sebebiyle yıkılan okulda ders görüyor.

Büyüyünce Türk askeri olmak istiyor

Okulda eğitim gören ve 3. sınıfa giden Yahya, babasını DEAŞ'ın saldırılarında kaybetmiş.

Türk askeri olmak istediğini söyleyen Yahya, her gece babasını rüyasında gördüğünü ve çok özlediğini anlatıyor.

Okulda öğrenci olan ve 3. sınıfa giden 10 yaşındaki Betül de, DEAŞ’ın saldırılarından dolayı korktuğunu söyledi. Hayalinin doktor olmak olduğunu ifade eden Betül, insanları kurtarmak ve ölmelerini istemediği için doktor olmak istediğini anlattı.

"Türkiye bize çok yardım etti"

DEAŞ saldırılarıyla ilgili açıklama yapan, yıkılan okulun müdürü, "Bu köyde çok büyük çatışmalar yaşandı. DEAŞ, bu köyleri bombaladı. Camilerimiz okullarımızı evlerimizi bombaladı. Bombalanmadan önce bu okulda 7 sınıf 400 öğrenci vardı. Türkiye’den Allah razı olsun. Okulumuzu tamir ediyorlar. Bu okulumuzu yeniden yapacaklar. Türkiye bize çok yardım etti" dedi.

Azez kırsalındaki Barakatı Köyü'nde yaklaşık bin kişi yaşıyor.

Kaynak: İHA