  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Davul zurnayla kendi evlerini yıktılar

Davul zurnayla kendi evlerini yıktılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, belediyenin başlattığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında, vatandaşlar eski evlerini kendi elleriyle yıktı.

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Davul zurnayla kendi evlerini yıktılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, belediye tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında evleri yıkılacak vatandaşlar, davul zurna eşliğinde ellerindeki balyozlarla yıkım çalışmasına destek verdi.

Kocasinan Belediyesinin Yunus Emre Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesinin ilk etap çalışmaları kapsamında, 236 ruhsatsız yapının yıkılması için tören düzenlendi.

Proje kapsamında, içinde pazar yeri, okul ve oyun parklarının bulunduğu 116 bin metrekare alanda yeni konutların yapılması için anlaşma sağlanan hak sahiplerinin evleri yıkıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, davul zurna eşliğinde ellerindeki balyozlarla hak sahipleriyle birlikte eski evlerin yıkımını başlattı. Bu sırada, bir vatandaş davul zurnaya oyunuyla eşlik ederek yıkım çalışmalarına desteğini gösterdi.

Çolakbayrakdar, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında 116 bin metrekare alanda bin 496 adet 3 1 daire inşa edileceğini söyledi.

Başlattıkları yıkım işleminin, iki yıl süren çalışmanın sahaya yansımış hali olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

''Karşılıklı rızayla bu işi yürütebilmek için yoğun bir gayret gösterdik. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 90'a yakın bir oranda hak sahipleri ve mülkiyet sahipleri ile anlaşmış durumdayız. Şükür Allah'a kalan kısımla ilgili de umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde kalan yüzde 10'luk kısımla alakalı anlaşmalarımız tamamlanacak ve önümüzde bir engel kalmadan Yunus Emre Mahallesi'nin değişmesi ve dönüşmesi için gerekli olan adımlar atılacaktır.''

Kentsel dönüşüm çalışmalarının eskimiş ve köhnemiş binaların yıkılmasından ibaret olmadığını vurgulayan Çolakbayrakdar, bu çalışmalarla vatandaşlara yeni bir yaşam alanı inşa ettiklerini ve çağdaş yaşam alanları içerisinde olan hizmetleri kentsel dönüşüm projeleriyle beraber hayata geçireceklerini belirtti.

Törenin ardından iş makineleri, konutların yıkımını sürdürdü.

Etiketler: kayseri, kentsel dönüşüm projesi, davul zurna
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