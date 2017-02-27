Datça'nın ünlü "nurlu badem"i artık tescilli olacak

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının (MUTSO), Datça'nın ünlü nurlu bademinin coğrafi işaret tescili için Türk Patent Enstitüsüne yaptığı başvurusu kabul edildi, coğrafi işaret tescili için çalışma başlatıldı.

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, Türkiye'nin coğrafi işaretler bakımından çok zengin bir ülke olmasına rağmen, tescil edilen coğrafi işaret sayısına bakıldığında bunun çok düşük seviyede olduğunu söyledi.

Ülkede sahip olunan zenginliklerin 50'de 1'inin dahi tescil edilemediğini vurgulayan Karakuş, Muğla için de aynı şeyin söz konusu olduğunu kaydetti.

Kentteki ürünlerin tescilinin yapılması gerektiğini düşünerek 2016'yı "markalaşma yılı" ilan ettiklerini ve bu yönde yoğun bir çalışma içine girdiklerini anlatan Bülent Karakuş, şöyle konuştu:

"İlk olarak başta Datça'nın nurlu bademi olmak üzere bazı ürünler için tescil başvurusunu yaptık. Datça nurlu bademi, dünyanın en güzel en iyi bademi olarak geçiyor. Ama herhangi bir tescili yok. Ürünümüzün Türk Patent Enstitüsüne başvurusunu yaptık ve kabul edildi. Şu anda tescil süresi devam ediyor. Bizim amacımız, ürünlerimizin hak ettiği değeri bulması ve değerinden satılması. Ancak coğrafi işaret aldıktan sonra ürünlerin ünü, özellikleri korunmuş olacak ve tüm dünyada bilinir hale gelecek."

Ürünün coğrafi işaret aldıktan sonra şu andaki satış fiyatlarından en az yüzde 50, yüzde 100, hatta yüzde 200'e varan oranlarda fiyat artış olasılığı olacağına işaret eden MUTSO Başkanı Karakuş, "Çünkü tüm dünyada ve Türkiye'de coğrafi işaretli ürünlere talep çok daha fazla. Önümüzdeki yıllarda bu ürünlere talebin daha da fazla olacağına inanıyorum. Çünkü artık organik tarım ve özel ürünlere ilgi artıyor. Bu nedenle biz şimdiden özel ürünlerimizin tescilini alıyoruz." diye konuştu.

Bu özel bir badem

Datça'nın nurlu bademinin özel bir badem olduğunu vurgulayan Karakuş, şunları söyledi:

"Dünyadaki birçok yerde 'Datça bademi' olarak satılan bademler var ama sadece benzerliğinden dolayı. Bunun aslı, gerçeği bizde, Datça bölgesinde. İklim şartları nedeniyle de ilk çıkan bademler arasında yer alıyor. Datça'daki bütün köylerde badem ağaçları mevcut ve bundan ciddi bir gelir elde ediliyor. Datça'da yaklaşık 150 ton civarında kuru badem çıkıyor ve bunun 50 tonunu nurlu badem oluşturuyor. Bölge halkı için çok ciddi bir gelir kapısı. ABD'de Kaliforniya'da yetişen bademi bile 'Datça bademi' diye pazarlama hevesindeyken, bizim elimizdeki değerin kıymetini iyi bilmemiz lazım. Pazarlamayı da iyi yapmamız lazım ki normal değerine ulaşsın."

Datça'da son yıllarda ürünün markalaşması konusunda bazı firmaların atağa geçtiğini ifade eden Bülent Karakuş, bu firmaların ürünün hak ettiği değeri bulması için çaba gösterdiklerini, kendilerinin de onlara markalaşma ve fuarlarda tanıtım konusunda destek verdiklerini söyledi.

Karakuş, ilerleyen günlerde Datça bademinin tüm dünyada tanınacağını savunarak, bunun için ilk adım da ürünün tescillenmesi olduğunu dile getirdi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise Türkiye'de en iyi bademin Datça'da yetiştirildiğini kaydetti.

İlçede mevsimin ilk badem çağlalarının çıkmaya başladığını belirten Uçar, "Türkiye'de çağla badem ilk Datça'da çıkar. Bu yılın çağla bademleri de şubat ayından itibaren çıkmaya başladı. Datça'nın bademle meşhur olduğu konusunda Türkiye'de ve dünyada bir tereddüt yok. Datça'da 3 çeşit badem yetiştiriliyor. Bunlardan en önemlisi, 'en iyi badem' olarak nitelendirdiğimiz nurlu badem. Köylerimizin tamamına yakınının geçim kaynağı badem." dedi.

Bin 500 ton çağla badem illere gönderiliyor

Datça'dan bu mevsimde çağla badem olarak gönderilen ürün miktarının bin 500 ton civarında olduğunu anlatan Gürsel Uçar, şunları kaydetti:

"Bugün Datça'dan bin 500 ton kadar çağla badem Türkiye'nin bir çok iline gönderiliyor. Çağla badem fiyatları iyi olduğu dönemlerde üreticiler, bademi 'çağla' olarak satmayı tercih ediyorlar. Bu defa da kuru badem de yıllık üretim rekoltesinde düşüş oluyor. Ancak yıllık ortalama 150 ton civarında da kuru badem satışı yapılıyor. Datça'da şu anda baharı müjdelercesine bademlerin bir taraftan çiçek açtığını, bir taraftan da bazı köylerde çağla bademlerin hasadının başladığını görebiliriz. Şu anda erkenci bademler toplanıyor. İnsanlara çağla yeme keyfini yaşatıyoruz. İlk ürünler özel olarak siparişle gönderilmeye başlandı."

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına, Datça'nın özel bir ürünü olan nurlu bademin tescil konusunda yaptığı çalışma için teşekkür eden Uçar, "Türkiye'nin birçok yerinde badem yetiştiriliyor ama Datça'daki nurlu badem kalitesinde bir bademin dünyada ve Türkiye'de bana göre yetiştirilmesi, aynı lezzeti yakalaması mümkün değil. Büyüklük olarak yakalayabilirsiniz belki ama lezzet olarak yakalanması mümkün değil. Bu nedenle nurlu bademin ayrı bir lezzeti, ayrı bir albenisi var. Bu lezzette ve kalitede üretilen badem sadece Datça yarımadasında yetişiyor. Bu nedenle bu özel ürünümüzün tescillenmesi çok doğru ve yerinde bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

İlk bademler satışa sunuldu

Bu arada, Datça ilçesinde badem ağaçları bir taraftan çiçek açarken, bir taraftan da meyve vermeye başladı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve kış şartları etkili olurken, hava sıcaklığının son günlerde 18 dereceyi bulduğu Datça'da mevsimin ilk bademlerini toplayan üreticiler, çağla bademleri İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor.

Palamutbükü Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Şazer Karayurt, bu yıl bademlerin geçen yıla göre daha verimli olduğunu dile getirerek, "Palamutbükü'nde topladığımız ilk bademleri satışa sunduk. Şu anda Türkiye'nin bazı illerine göndermeye başladık. İlk bademler 60-80 lira arasında satılıyor." şeklinde konuştu.

İlk çağla bademlerin Palamutbükü'nde toplanmaya başladığını belirten Karayurt, diğer köylerde ise badem ağaçlarının henüz çiçek aşamasında olduğunu kaydetti.