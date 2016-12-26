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Dağcılar, Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmandı

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında 250 dağcı, 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağı zirve tırmanışını tamamladı.

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Dağcılar, Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağına tırmandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen 250 dağcı, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağı zirve tırmanışını tamamladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) organizesinde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 18'incisi düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı" başarıyla gerçekleşti.

Dağcılar, 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesindeki Meçhul Asker anıtına ulaşarak burada tören düzenledi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için dua edildi.

TDF Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar,  hava sıcaklığının zaman zaman eksi 32 dereceye kadar düştüğü tırmanışın zorlu geçtiğini söyledi.

Dağcılar için en anlamlı tırmanışlardan biri olduğunu vurgulayan Başar, şunları kaydetti:

"Geceyi 2 bin 620 metredeki kamp alanında kurduğumuz çadırlarda geçirdik. Ertesi gün saat 07.00'de başlayan tırmanışla saat 10'da zirveye ulaştık. Burada 3 bin 180 metredeki Meçhul Asker Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dönüşe geçtik, kamp alanına döndük ve geceyi burada geçirdik. Selim ilçesi Sarıgün köyüne gelerek tırmanışı tamamladık. Bu faaliyet tüm dağcılar açısından çok önemliydi. Şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Şehitlerimizin o, günlerde yaşadığı ortamı biraz olsun anlayabilmeye çalıştık. Bu tırmanışta Sarıkamış Şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimizi andık ve şükranlarımızı bildirdik. Bu etkinliğe katılan bütün sporcularımızı kutluyorum."

Başar, tırmanış süresince kendilerine destek veren Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediye Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve tüm güvenlik birimlerine teşekkür etti. AA

Etiketler: sarıkamış harekatı, Allahuekber dağı, Türkiye Dağcılık Federasyonu
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