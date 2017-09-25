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Dağcılar 3 bin 433 metrelik Kösedağ'a tırmandı

Doğu Anadolu'nun farklı yerlerinden bir araya gelen dağcılar, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'a tırmandı.

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Dağcılar 3 bin 433 metrelik Kösedağa tırmandı

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İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün (AKUD) organizasyonuyla, Kars, Iğdır ve Ağrı'da faaliyet sürdüren dağcılar dün Eleşkirt ilçesinde bir araya geldi.

Buradan dağın 2 bin 500 metresine çıkan dağcılar bu alanda kamp kurarak geceledi.

Sabahın erken saatlerinde tırmanışa başlayan 15 dağcı, yaklaşık 5 saat süren tırmanışın ardından 3 bin 433 metre rakımlı Kösedağ'ın zirvesine ulaştı.

Tırmanışa Kars'tan gelerek katılan dağcılardan Gürkan Mengünoğlu, yaptığı açıklamada, dağcılığın güzel bir spor olduğunu ve herkesin bu sporun zevkini yaşaması gerektiğini söyledi.

Mengünoğlu, "Zor bir tırmanış oldu, profesyonel bir tırmanış gerektiriyor, aşırı zorlandım. Doğa sporları çok güzel, bu coğrafyayı görmek, bu güzellikleri kaçırmamak lazım. Bütün gençleri buraya davet ediyorum, her türlü zorlukları, güzel anıları burada yaşıyoruz." dedi.

Dağcılar, yapılan zirve seremonisinin ardından inişe geçerek yaklaşık 3 saatte kamp alanına ulaştı.

Etiketler: dağcılar, Kösedağ
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