Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğine Çorum'dan yoğun ilgi

Çorum'da milli eğitim müdürlüklerinin açtığı kurslarda, utandığı için okuma yazma bilmediğini söyleyemeyenlerden tek başına hastanede muayene olamayanlara kadar birçok kişi, geç de olsa okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile İsmail Kakaç İlkokulu'nda açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Kurt, onlara kitap hediye etti.

Kentte okuma yazma seferberliği kapsamında açılan 289 kursa çoğunluğu kadın 2 bin 926 kişi katıldı.

Bir annenin eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa çocuklarına da o kadar fazla faydası dokunacağını vurgulayan Kurt, okuma yazma kursuna katılan kadınların hiçbir şey için geç kalmadıklarını gösterdiklerini dile getirdi.

Bu yıl "Anne kız beraber okuyor" projesi ile başlayan seferberlik sayesinde Türkiye'de okuma yazması olmayan bireylerin oranının yüzde 10'dan yüzde 4’e düştüğüne dikkati çeken Kurt, "2023 hedeflerimizden biri de ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiçbir hanımın kalmaması. Biz, Atatürk'ün kurduğu ve bizlerin yaşatmakla yükümlü olduğu Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde tüm kadınlarımız okur yazar, şiir okuyan, belki kitap yazan olacak" dedi.

"Nikah törenimde imza atamadım"

Kursta okuma yazma öğrenen iki çocuk annesi 25 yaşındaki Zeynep Olukçu, henüz 15 yaşındayken yaşının büyütülerek evlendirildiğini, çok istemesine rağmen okuyamadığını söyledi.

Nikah memurunun törende kalem ve defteri uzatıp imzalamasını istediğinde imza atamadığını anlatan Olukçu, şöyle devam etti:

"Ben Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çorum'a gelin geldim. Nikah töreninde imza atmamı istediklerinde atamadım çünkü okuma yazma bilmiyordum ve eşim bana güldü. Ailem istemediği için okuyamadım. Ben okuma yazma bilmiyordum. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımızın eşinden ve Müge Anlı'dan. Elimizden tuttular, şimdi okumayı öğreniyoruz. İnsan okuyunca, bir şeyleri öğrenince mutlu oluyor."

Yaşının genç olması nedeniyle utandığı için insanlara okuma yazma bilmediğini söyleyemediğine işaret eden Olukçu, şunları söyledi:

"Bir gün bir yere gitmek için yanlış dolmuşa binmişim. Şoför beni, 'Niye okumadan biniyorsun?' diye azarladı. Ben de ona gözlüğüm yanımda olmadığı için okuyamadığımı söyledim. Utandığım için okuma yazma bilmediğimi söyleyemedim. Eğer okuma yazma biliyor olsaydım yanlış binmezdim ve o şoför beni azarlamazdı. Okuma yazma öğrendikten sonra bir işe girip çalışmayı ve ehliyet almayı istiyorum."

"Kendi ismimi okuyabilmek tarifsiz bir mutluluk"

Kursiyerlerden 53 yaşındaki Belgizar Şan da küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği için okula gidemediğini, geç de olsa okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kurs sayesinde okuma yazmayı öğrendiğini belirten Şan, şunları kaydetti:

"Hastanede muayene sırasının bana geldiğini kendi ismimi okuyarak öğrendiğimde tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Hastanede öyle mutlu oldum ki eve telefon edip kendi ismini okuduğumu, muayene olduğumu ve hastaneden çıktığımı söyledim. Kendi ismimi okuyabilmek tarifsiz bir mutluluk. Kimseye ihtiyaç duymaksızın kendi işimi halledebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bize bu fırsatı sağlayanlara teşekkür ederim."

Kaynak: AA