Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanları Gaziantep'i sevdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Afrika temasları sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından hediye edilen yavru 4 aslan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni yuvalarında yaşamlarını sürdürüyor.

Dişilere "Nil" ve "Sultan", erkeklere "Sudan" ve "Sevakin" isimleri verilen yavru aslanlar, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Ocak ayı içerisinde 500 bin kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde, en çok ziyaretçi çekenler yavru aslanlar oldu.

Barınaktaki diğer aslanların da merakla izlediği yavru aslanlar, 2 ayda ortalama 4,5 kilo aldı.

Yeni yuvalarına kısa sürede uyum sağlayan, hatta kendisine seslenen vatandaşların yakına kadar gelerek poz veren yavru aslanların, hayvanat bahçesinin 2018 yılındaki 4 milyonluk ziyaretçi hedefinde aktif yol oynayacağı tahmin ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan ziyareti esnasında 2'si dişi 4 yavru aslan hediye edildiğini anımsattı.

Özsöyler, yavru aslanlara isimlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini dile getirerek, "Ekibimizle Sudan'a giderek, uzun bir yolculuktan sonra hayvanları buraya getirdik. Kendileri için özel bir barınak yaptık. Olabildiğince doğal ortamlarına yakın alanlar oluşturarak, mutlu olmalarını sağlıyoruz. Hayvanlarımız, artık buraya tamamen uyum sağladı." dedi.

Aslanlar ziyaretçi sayısını katladı

Özsöyler, aslanların her birinin günlük 3,5 kilogram tavuk etiyle beslendiğini ifade ederek, bugüne kadar ortalama 4,5 kilo aldıklarını anlattı.

Aslanların gelmesiyle hayvanat bahçesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını vurgulayan Özsöyler, şunları anlattı:

"İnsanlar merakla adeta buraya akın ediyor. Hayvanat bahçemizi bu yılın ocak ayında 500 bin kişi ziyaret etti. Geçen yılın aynı döneminde ziyaretçi sayımız 275 bin kalmıştı. Ziyaretçi sayısının 500 bine ulaşmasında en büyük faktör, Cumhurbaşkanımızın aslanlarının burada olmasıdır. İnsanlar akın akın Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne geliyor. Cumhurbaşkanımızın, bizlere bu aslanları göndermesi çok onur verici. Bizler de bunun bilincinde hareket ediyoruz. Aslanlara buna layık bir şekilde bakıyoruz. 2018 yılındaki 4 milyon ziyaretçi hedefimizi, aslanlar sayesinde yakalayacağımız düşünüyoruz."

Kaynak: AA