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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde hayatının ikinci baharında kalemi eline aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde hayatının ikinci baharında kalemi eline aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara 77 yaşındaki Fadik Tekfidan da katıldı. Fadik nine şimdi hayalinin peşinden gidiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde hayatının ikinci baharında kalemi eline aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan okuma- yazma seferberliği kapsamında Sivas'ta da çeşitli okullarda kurslar açıldı.

Yunus Emre Ortaokulunda açılan ve 36 kişinin katıldığı kursta çeşitli yaş gruplarından kadınlar yer aldı. Okuma-yazma kursuna katılanlar arasındaki 8 çocuk annesi Fadik Tekfidan dikkat çekti.

"En büyük hayalim"

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Tekfidan, en büyük hayalini gerçekleştirmek için kursa katıldığını söyledi.

Okula gitmediği için okuma-yazma bilmediğini anlatan Tekfidan, "En kısa zamanda okuma yazma öğrenerek otobüslerde, çarşıda artık zorluk çekmek istemiyorum. Çevremdeki herkes kursa yazılınca ben de okuma-yazma öğrenmek için heveslendim. Başarabilirsem okuyacağım inşallah. Okuma-yazma bilmediğim için çok zorlanıyorum. İlaçlarımı hep yanlış içiyordum. Özellikle de bunun için okuma yazma öğrenmek istiyorum" dedi.

Başarılı olanlara umre ödülü

Sivas Valisi Davut Gül, okuma-yazma seferberliği kapsamında kursların açılmaya devam ettiğini şu sözlerle anlattı:

"Şu anda geldiğimiz noktada okuma-yazma kursundan belge alan kişi sayısı 800 civarındaydı. Bugün itibariyle 2 bini geçtik. Amacımız 10 bini geçmek. Amacımız Sivas'ta okuma-yazma oranını yüzde 100'e getirmek. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Diğer illerden farklı olarak okuma yazma kurslarında başarılı olan 10 kişiyi umreye göndereceğiz. 100 kişiyi ise ev eşyası ve çeyrek altınla ödüllendireceğiz" 

Kaynak: DHA, TRT Haber

Etiketler: okuma yazma seferberliği, fadik tekfidan, cumhurbaşkanı erdoğan
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