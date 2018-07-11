Cumhurbaşkanı Erdoğan için seccade işledi

Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde rehabilitasyon hizmeti alanların tedavilerine destek amaçlı kilim ve halı dokuma atölyesinde eğitim alan Türkan Dündar, büyük sevgi duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için seccade dokudu.

Rahatsızlığından önce 5 yıl halı dokuma kursunda çalışarak geçimini sağlayan Dündar, 6 yıldır kaldığı merkezde yaptığı açıklamada, bu zor günlerinde devletin hep yanlarında olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum"

Dündar, 4 aydır açılan bu kursun kendisine çok fayda sağladığını dile getirerek, "Bu süreçte burada çalıştım ve Cumhurbaşkanımıza bir seccade yaptım. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum o yüzden ona böyle bir hediye yaptım. Bu seccadeyi Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum" dedi.

Kurs öğreticisi Heybet Aytan ise haftanın 5 günü kursta verilen eğitimle hastaların geçmişle aralarına perde koymayı başardıklarını dile getirdi.

Halı dokumanın kursiyerlerin yaşadıkları sıkıntılar açısından da iyi geldiğini ifade eden Aytan, şunları kaydetti:

"Burada hastalarımıza yardımcı oluyoruz, onların uygun olduğu vakitlerde halı dokuyup onlarla burada güzel vakit geçiriyoruz. Hastalarımızdan Dündar'ın eski mesleği halı dokumacılığı. Türkan, Cumhurbaşkanımıza seccade yapmak istediğini belirttiğinde ona destek verdik. 90 santimetre eninde 130 santimetre boyundaki halı toplam 67 bin 600 düğümden oluşuyor."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç de hastaların kaliteli bir yaşam geçirmeleri adına mücadele ettiklerini belirterek, "Amacımız hayatla bağlarını koparmamak, geleceklerine yönelik bir takım şeyler yapmalarını sağlamak. Onları hayata kazandırma noktasında halı atölyemiz aktif bir şekilde çalışmaktadır" dedi.

Kaynak: AA