Çukurova'da su kuşları sayımı yapıldı

Adana'da su kuşlarının varlığını belirlemek amacıyla Akyatan, Ağyatan ve Yumurtalık lagünleri ile Seyhan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında sayım yapıldı.

Türkiye'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteğiyle sivil toplum kuruluşları, akademik kuruluşlar ve kuş gözlemcileri tarafından su kuşlarının sayımına yönelik çalışma yürütülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Etem Boz, yaptığı açıklamada, Adana'nın sahip olduğu sulak alanlarıyla Türkiye'de kuş göç yolları arasındaki en önemli alanlardan biri olduğunu söyledi.

Su kuşlarının, konakladıkları yerlerde her yıl ilgili birimlerce sayıldığını anlatan Boz, kentte bu kapsamda Akyatan, Ağyatan ve Yumurtalık lagünleri ile Seyhan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında sayım yapıldığını belirtti.

Boz, Doğa Araştırmaları Derneği ile 10 yıldır sayımları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu yıl içinde de 5-6 kişilik gruplarla gözlekler dediğimiz alanlardan sayımları en iyi şekilde doğru yapmaya çalışıyoruz. Önceki yıllardaki çalışmalara bakıldığında özellikle geçen yıl itibarıyla flamingo sayısında rekor artış vardı, sadece Akyatan Lagünü'nde 90 bin rakamlarına ulaştık. İnşallah bu yılki sayılarda da bu söz konusu flamingo oranını yakalarız." diye konuştu.

Boz, bir hafta süren sayımların sonuçlarının ülke genelindeki sayımların tamamlanmasının ardından alınacağını dile getirdi

Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem de her yıl 15 Ocak-15 Şubat'ta tüm Avrupa'da su kuşu sayımları yapıldığını, bu kapsamda Türkiye'de de tüm sulak alanlarda benzer çalışmanın gerçekleştirildiğini aktardı.

Sayım, popülasyon belirlenmesi için önemli

Sayım gerçekleştirenlerden Doğa Araştırmaları Derneği gönüllüsü Süreyyya İsfendiyaroğlu ise Türkiye'de bu dönemde su kuşlarının hepsinin bir arada ve yüksek sayılarda bulunduğunu anlattı.

Sayımları yaparken teleskop kullandıklarını belirten İsfendiyaroğlu, şunları kaydetti:

"Sayımlar dünyanın her yerinde aynı zamanda yapıldığı için buradaki bilgileri topladığınız zaman dünyadaki kuş popülasyonu sayısına ulaşıyorsunuz. Böylece tüm Avrupa'da, kuzey yarım kürede kışlayan kuşların popülasyonunda herhangi bir dalgalanma olduğunda bunu rahatlıkla bu sayılardan çıkarıyoruz. Mesela bu sene çok yakın bir zamanda 'Elmabaş' ördek türünün son 10 yılda dünya genelindeki sayısında çok net düşüş trendi olduğunu belirledik. Bu sayımla bir ördek türünün dünyadaki sayısının iyiye gitmediğini, neslinin tehlike altında olduğunu tespit etmiş oluyoruz." AA