Çukurda mahsur kalan köpek ve yavruları kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kaldıkları çukurun çökmesi sonucu mahsur kalan köpek ile 8 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi'nde zeytin bahçesindeki bir çukurun içinde 20 gün önce 8 yavru doğuran bir köpek, yağmur nedeniyle çukurun ağzının çökmesi üzerine yavrularıyla burada mahsur kaldı.

Mahalleli tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 metre derinlikte kalan köpek ile yavrularını kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 45 dakika süren operasyonla köpekleri kurtardı. Veteriner kontrolünden geçirilen köpekler, ilçedeki bir hayvan barınağına teslim edildi.

Yetkililere haber veren mahalle sakinlerinden Sebahat Balkanlı, anne ve yavru köpeklerin kurtarılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Balkanlı, "Kuyudan sesler geliyordu. Birkaç defa baktık içeride bir şey göremedik, daha sonra seslerini duyduk. İtfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar onlar da kırmadılar yardımcı oldular. Onların geceyi rahat geçirebilmeleri, yağmurdan korunmaları için bir şeyler yaptık. Çukuru biraz genişlettik. Bugün de itfaiyeci arkadaşlar geldiler, sağolsunlar hepsini çıkardılar." diye konuştu

Köpekleri teslim alan hayvan barınağı yetkilisi Korkmaz Küfreden, "Barınağa götürüyoruz. Bunları ayrı bir yerde durduracağız büyüyene kadar. Bizim yavru yerimiz de var zaten. Büyüdükten sonra ayıracağız." dedi. AA