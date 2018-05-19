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Çorum'un yöresel lezzeti: Ağız tadı kurabiyesi

Çorum'un yöresel lezzetleri arasında bulunan, geçmişte özel günlerde yapılan bir kurabiye olan "ağız tadı", kentteki tarihi bir konakta hala geleneksel usullerle hazırlanıyor.

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Çorumun yöresel lezzeti: Ağız tadı kurabiyesi

Eskiden bayramlarda ve kız isteme gibi özel günlerde yapılan "ağız tadı", bugünlerde çocuk görme ve taziye ziyaretlerinde de misafirlere ikram ediliyor.

Ağız tadı, lezzeti ve yapım şekliyle diğer kurabiye çeşitlerinden farklılık gösteriyor. Bu geleneksel lezzet, şekerleme olarak bilinmesine rağmen yapımında şeker kullanılmıyor.

Tarihi Katipler Konağı'nın işletmecilerinden Fevziye Duran, Çorum'a özgü bir lezzet olan "ağız tadı"nın uzun yıllardır ağızları tatlandırdığını söyledi.

Bu kurabiyenin geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak tereyağ ve un ile yapıldığını belirten Duran, ürünün uygun saklama koşullarında yaklaşık bir yıl saklanabildiğini ifade etti.

Duran, "Bu bize büyüklerimizden kalan bir lezzet. Kız istemeye gidildiğinde erkek tarafı kız evine baklava götürürdü. Aynı tepsi boş dönmez, şekerleme yapılır, tepsi süslenir ve ailenin yakını tarafından ertesi gün erkek tarafına gönderilirdi. Hem baklava hem şekerleme ailelerin yakınları, komşuları, eşe dosta dağıtılırdı" dedi.

Üzüm bolluk, başak bereket demek

Kalıp kullanılmadan yapılan ağız tadına verilen her bir şekil farklı anlamlar taşıyor. Duran bu anlamları şöyle açıkladı:

"Üzüm, bolluk demek. Yıldız, geleceğinin parlak olması, başak ise bereket anlamına geliyor." 

Ağız tadı şekerlemesine yoğun ilgi olduğunu, siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiklerini söyleyen Duran, "Tadanlar çok beğeniyor. Şehir dışından gelenler yine almak istiyor. İlgiden memnunuz. İl dışından da talep alıyoruz ama kargoyla gönderemiyoruz. Çünkü çabuk kırılıyor. Bazen otobüsle gönderiyoruz" dedi.

Duran, şekerlemenin yapılışına ilişkin bilgi verirken, şeker, kabartma tozu ve yumurta kullanılmadan yapılan bu yöresel tadın un kurabiyesinden farklı olduğunu söyledi. Kurabiyeye konulan tereyağının suyunun çektirilip dondurulduğunu, böylece renginin beyazladığını anlatan Duran, bu nedenle ürünün tadının farklı ve raf ömrünün de uzun olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: yöresel tat, kurabiye, geleneksel tatlı, çorum, ağız tadı kurabiyesi
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