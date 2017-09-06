  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Çöpte bulduğu Türk bayrağını evine asan nineye polislerden ziyaret

Çöpte bulduğu Türk bayrağını evine asan nineye polislerden ziyaret

Adıyaman'da ''Toplum Destekli Polis'' ekipleri, çöpte bulduğu Türk bayrağını evine asan 90 yaşındaki Sıdıka Bilgin'i ziyaret ederek, kendisinin elini öptü.

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Çöpte bulduğu Türk bayrağını evine asan nineye polislerden ziyaret

Adıyaman'da polis ekipleri çöpte bulduğu Türk bayrağını evine asan Sıdıka Bilgin'i ziyaret etti.

Merkez Musalla Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve 9 çocuğu bulunan 90 yaşındaki Bilgin, dün mahallede gezerken çöpte Türk bayrağının olduğunu gördü. Bayrağı çöpten çıkararak öpen Bilgin, daha sonra evine götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli polis ekipleri, bugün Sıdıka Bilgin'i evinde ziyaret ederek, kendisinin elini öptü.

Türk bayrağını çok sevdiğini söyleyen Bilgin, "Türk bayrağı bizim bayrağımız. Çöpten bulup evime getirdim. Evime astım." dedi. AA



 

Etiketler: bayrak, sıdıka nine
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