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Buradasınız : » » Çocukların internet kullanımına dikkat

Çocukların internet kullanımına dikkat

Uzmanlar yarıyıl tatiliyle birlikte çocukların internet kullanım sürelerindeki artış ve fazla internet kullanımının alışkanlık haline dönüşmesi riskine karşı aileleri uyarıyor.

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Çocukların internet kullanımına dikkat

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Karne zili çaldı ve yarıyıl tatili başladı. Çocuklar özgürleşecek, düzenli hayat yerini düzensiz hayata bırakacak, internet kullanımı artacak. Tatil çocuklar için iyidir, bazı çocuklar içinse kötü alışkanlıkların daha derinleştiği bir zaman dilimi olabilir. Örneğin internet kullanımı tatil dönemlerinde çocuklar arasında artmaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin tatile hazırlıksız yakalanmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Tatil döneminde de çocukların internet kullanımının kuralları olması gerektiğini vurgulayan Ögel, şunları kaydetti:

"Tatil döneminde internet kuralları elbette okul dönemi kadar sıkı olmamalıdır ama muhakkak internet ve oyun zamanının belirlenmesi ve uygulanması gerekir. İnternet ve bilgisayar boş zaman geçirme aracı değildir, tüm boş zamanlar internet ile geçirilirse bireyin hayatı zamanla internet olur. Tatilde de kurallarınız olursa, okul dönemine yumuşak geçiş sağlayabilirsiniz." 

 

Etiketler: internet kullanımı, çocuklarda internet
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