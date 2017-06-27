Çocukların bayram şekerleri belediyeden...

Kastamonu Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarındaki reklam panolarına çocuklar için şeker konuldu.

Kentin 5 noktasındaki reklam panolarına asılan şekerlere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Arkadaşlarıyla sık sık panolara giden çocuklar, yedikleri şekerlerle bayramın tadını çıkardı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukların mutlu bir bayram geçirmesini istediklerini söyledi. Babaş, "Onların yüzünün gülmesi bizleri mutlu eder. Bayram tadında bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Çocuklara şeker ikram eden Babaş, "Çocuklarımızla sohbet edip, onların isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımızın mutluluğu için çalışacağız." diye konuştu.