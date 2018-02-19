Çocuklardan Afrin'deki Mehmetçik'e moral resmi

Yaşları 8-14 arasında değişen çocuklar, hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla düzenlenen harekatta görev alan güvenlik güçlerine destek vermek için tank, asker, Türk bayrağı, helikopter ve top bataryasının yer aldığı resimler çizdi.

Çocuklar resimlerin üzerine "İyi ki varsınız", ''Sizi çok seviyoruz'', ''Sevgiler asker ağabeyler'' yazılarıyla askerlere sevgilerini dile getirdi.

Resimler, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeline teslim edilmek üzere Reyhanlı ilçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Kaynak: AA