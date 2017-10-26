Çocuklar ve yetişkinlerden oyuncak fuarına büyük ilgi

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki etkinlikte oyuncaklar görücüye çıktı. Çocukların yanı sıra büyüklerin de ilgi gösterdiği fuara bin sektör temsilcisinin katıldığı belirtildi.

Fuardaki stant görevlilerinden Kaan Deveci, özellikle son dönemde dünyaca ünlü film ve dizi karakterlerinin oyuncak maketlere ilgiyi artırdığını hatırlattı.

Deveci, "Koleksiyon oyuncak meraklısı insanlar çoğunlukta. Figür oyuncaklar hem çocuklar hem yetişkinler tarafından yoğun bir ilgi görmekte. Bazen sipariş üzerine bile çalışıyoruz. İnsanlar hayranı olduğu karakterin figürünü satın almak istiyor. Kimi ofisine alıyor, kimi hediye ediyor. Stantımızda Batman, Süperman, Alien, Game Of Thrones oyuncularının karakterleri gibi çok sayıda oyuncak mevcut." değerlendirmesini yaptı.

El işi oyuncak üreten bir firmanın temsilcisi Filiz Demirbaş ise sağlıklı oyuncaklar ürettiklerini kaydederek, "Aileler sırf ucuz diye merdiven altı oyuncakları çocuklarına almasınlar. Evde bile el işi yaparak çok güzel oyuncaklar üretebilirler. Biz ürünlerimizi tamamen yünden yapıyoruz ve hiçbir zararı yok. Çocuklar ellerinden bırakmıyor. Amigurimi dediğimiz bu oyuncakları eskiden annelerimiz yapardı" dedi.

Fuar, 29 Ekim’de sonra erecek.

Kaynak: AA