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Buradasınız : » » Çocuklar parklarda dalından portakal yiyebilecek

Çocuklar parklarda dalından portakal yiyebilecek

Antalya'da Finike Belediyesi, bir çiftçi tarafından hibe edilen 800 portakal ağacını ilçedeki çocuk parklarına dikmeye başladı.

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Çocuklar parklarda dalından portakal yiyebilecek

Antalya'nın Finiye'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinde ürün değişikliğine gitmesi Washington cinsi dikili portakal ağacını sökerek Finike Belediyesine bağışladı.

Hibe edilen portakal ağaçları belediye ekiplerince ilçedeki çocuk parklarına dikilmeye başlandı.

Hasyurt Mahmut Esen Parkı'ndaki dikim çalışmalarını denetleyen Finike Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, hibe edilen portakal ağaçlarının ilçedeki tüm parklara dikileceğini söyledi.

Çocukların hem parkta oynayacaklarını hem de mevsiminde dalından portakal yiyebileceklerini ifade eden Tuna, portakal ağaçlarının aşılı ve 10-15 yaşında yetişkin ağaç olması dolayısıyla dikildiği ilk yıldan itibaren meyve vermeye başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA  

Etiketler: portakal, Finike, antalya
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