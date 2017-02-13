Çocuklar mutlu olsun diye gönüllü çalışıyorlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan işletmeci, emekli, ressam, mimar ve doktor olan 5 kadın arkadaş, öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görebilmeleri için ilçedeki okullarda çeşitli proje çalışmaları yapıyor.

İlçe genelindeki okullarda sağlık, teknoloji ve spor alanında gönüllülük esasına dayalı faaliyetler yürüten işletmeci Ergül Sönmez, THY emeklisi Gül Canbulat, mimar Elif Köse, ressam Rana Altan ve diş hekimi Gökçe Aydın, son olarak Bostanbükü Mahallesi'ndeki ilkokulun bazı sınıflarına ve yemekhanesine bakım yapılması işini üstlendi.

Sınıfın ihtiyaçlarının listesini çıkaran gönüllü kadınlar, hem kendi imkanları hem de Safranbolu ve Karabük'teki esnaflardan destek toplayarak çalışmaya başladı.

Daha önce de Ovacuma İlkokulu kız futbol takımına forma, top gibi yardımda bulunan ve aynı okula bilgisayar desteği verip, öğrencilere ağız ve diş sağlığı bakımı yaptıran arkadaşlar, ilk önce Bostanbükü İlkokulu'ndaki sınıfın boyasını yaptı.

Öğrencileri neşeli bir ortamda eğitim almaları amacıyla sınıf duvarlarını akvaryuma benzeterek balık ve çeşitli su altı hayvanlarını çizen 5 kadın, daha sonra sınıfın zeminini yeniledi, okulun yemekhanesinde onarıma ihtiyaç duyan bölümlerde çalışma yaptı.

"Dünyalarını zenginleştirecek sınıf hazırlamaya çalıştık"

İşletmeci Ergül Sönmez, yaptığı açıklamada, çalışmayı 5 günde tamamladıklarını söyledi.

Bostanbükü İlkokulu'nun yemekhane ve "destek hizmet sınıfının" eksikliklerini gördüklerini anlatan Sönmez, "Bunları yapmak için bir süredir çalışıyoruz. Sınıfımızı boyadık, döşemeleri yaptık, yemekhanenin döşemeleri ve masaları yenilendi. Burada derse girecek çocuklarımızın neşeli, keyifli, görsel olarak dünyalarını zenginleştirecek sınıf hazırlamaya çalıştık." diye konuştu.