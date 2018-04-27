Çocuklar, eski oyun ve oyuncaklarla tanıştı

Görele Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, ilçedeki ilkokullardaki öğrenciler ok atma, tahta top ile düğmelerin devrildiği mıras oyunlarını oynadı. Tahta araba, maket uçak ve çoraptan bez bebek yapan çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, projedeki amacın geleneksel çocuk oyunlarının tanıtılması ve yaşatılması olduğunu söyledi.

Şimdiki yetişkinlerin çocukluğunda yaşadıkları oyunların tamamına yakınının etkinlikte yer aldığını söyleyen Ermiş, "Günümüz dünyasında artık çocuklar internet başında, ailece yemek bile yenilmiyor. Ama bu aslında bir sonuç, sebep değil çünkü apartman hayatı bizi bu hale getirdi. Çocuklar, gürültü yapmasın diye ya televizyon ya internet başında oluyor" dedi.

Ermiş, çocukların bu sıkıcı apartman dünyasından kurtulmaları amacıyla geleneksel oyunlarla buluşturulduğunu belirterek, "Çocuklarımız hakikaten keyif alarak oynuyorlar. İşin içinde duygusal zeka da var. Okul hayatlarına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğitimi mutlaka eğlence ile birleştirmemiz lazım" diye konuştu.

Geçmişte birçok çocuğun telden araba yaptığını, taşları üst üste dizerek oyunlar oynadığını hatırlatan Ermiş, şunları söyledi:

"Bunlar aynı zamanda bizim becerilerimizi geliştiriyordu, çocuklarda psikomotor gelişimi de sağlıyor, fiziksel beceriyi de geliştiriyordu. Günümüz dünyasında çocuklar üretmiyorlar, sadece tüketiyorlar. İstiyoruz ki bilgisayarda oynadıkları oyunları da üretmeyi öğrensinler. Burada üretim yaparak üretmeyi de öğreniyorlar, sadece oynamıyorlar."

Kaynak: AA