Çocuklar anne babalarının nikah şahidi oldu

17 yıl mutlu bir evlilik yaşayan Zeynep Çeştan ve Hasan Takak çifti 3 yıl önce çeşitli nedenlerden dolayı evliliklerini bitirme kararı alarak boşandı. Aradan geçen 3 yıl ayrılık sürecinde birbirlerinin değerini anlayan çift, yakın zaman içerisinde tekrar birlikte olma kararı alarak 14 Şubat Sevgililer Gününde tekrar nikah masasına oturdu. İki çocuklarının şahitliğinde tekrar evlenen çiftin nikahını Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta kıydı.

“Çocuklarımızın şahitliğinde nikahlanmak güzel bir duygu”

Eski eşiyle nikah masasına tekrar oturduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Zeynep Çeştan, 3 yıl aradan sonra tekrar nikah masasına oturmanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Ara vermek çok iyi geldi. İyi ki ara vermişiz, iyi ki tekrardan başlamışız. Bizim için çok daha güzel oldu. Çocuklarımızın şahitliğinde tekrar nikahlanmak, onların da bizim yanımızda olması çok güzel bir duygu” diye konuştu.

“Bitmeyen duygular bizi tekrar birleştirdi”

Hasan Takak ise, “Bitmeyen duygular bizi tekrar birleştirdi. Ufak bir araydı bizim için. Tekrar bir araya geldik. İnşallah ölene kadar ayrılmayacağız. Beraberliğimiz 17 yıl sürdü. Sonra 3 yıllık bir ayrılığımız oldu. Bugün tekrar Allah’ın izniyle beraberiz. Çocuklarımızla beraber bir aradayız” dedi.

“Tekrar aile olduğumuz için mutluyuz”

Annesi ve babasının nikah şahitliğini yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen çiftin büyük oğlu Ebrar Takak, ”Anne ve babanın nikahına şahit olmak değişik bir duyguydu. Herkese nasip olmaz. Tekrar aile olduğumuz için mutluyuz” ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA