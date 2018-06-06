Çocuk Meclisi üyesi 16 çocuktan trafik denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 16 çocuk, görevli polislere trafik denetiminde eşlik etti.

Etkinliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenledi.

Trafik polisleriyle iki ayrı noktada ekipler halinde denetim yapan polis üniformalı çocuklar, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili sorular sordu. Ayrıca çocuklar, sürücülere çeşitli hediyeler verdi.

Yaya trafiğini de denetleyen çocuklar, yayaları yeşil ışık yanmadan geçmemeleri, kırmızı ışıkta kaldırımda beklemeleri konusunda anons yaparak uyardı.

Denetimlere katılarak sürücülere trafik kurallarına dair sorular soran 6'ncı sınıf öğrencisi Azra Eraltay, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla halkın bilinçlendirilmesi için denetleme yaptıklarını söyledi.

Ayrıca sürücüleri emniyet kemeri takmaları için de uyaran Azra, etkinlik sayesinde kendilerinin de trafik konusunda bilinçlendiğini anlattı.

Kaynak: AA