Çobanlıktan Amerikan Kolejine uzanan başarı

Muş'un Varto ilçesinde yaz tatillerinde çobanlık yapan Deniz Güzelçay, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında aldığı 483 puanla Özel Tarsus Amerikan Kolejini kazanmanın mutluluğu yaşıyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Doğanca mezrasında yaz tatillerinde çobanlık yapan ve maddi imkansızlıklar içinde eğitimini sürdüren Güzelçay'ın bu başarısı, hem kendisine hem de ailesine büyük sevinç yaşattı.

Yazın köyde çobanlık yaparken bir taraftan da ders çalıştığını anlatan Güzelçay, şöyle konuştu:

"Kışın yolumuz kapalı olduğu için okula atlı kızaklarla gidiyorduk. Sınavlarımı hiç kaçırmadım. Köyde babama yardım ediyorum. Hayvanlara bakıyorum. 10 ineğimiz var, onları besliyoruz. Atlı kızaklarla ot çekiyoruz. Yaz tatilinde köyde 3 ay boyunca hayvanların önüne gidiyorum. Hayvanlara bakarken kitaplarımı elimden hiç düşürmüyorum. Arkadaşlarıma tavsiyem boş zamanlarında kitap okuyup ders çalışsınlar. Okumanın kıymetini bilsinler."

Oğlunun boş zamanlarında hep ders çalıştığını, bunun yanı sıra çobanlık yaptığını anlatan baba Tuncer Güzelçay, "Oğlum bu emeğinin karşılığında Amerikan Kolejini kazandı. Eğitimine orada devam edecek. Çok mutluyuz. Bu başarıyı yakaladığı ve bizi gururlandırdığı için kendisine teşekkür ederim." dedi.

"İstanbul'dan da Varto'nun köyünden de birinci çıkıyor"

Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Olcay Karataş da okullarından 90 öğrencinin mezun olduğunu, bunlardan 50'sinin Türkiye'nin en iyi liselerine yerleştiğini dile getirdi.

Bu başarıda emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Karataş, "Öğrencilerime baktığımızda bir köy okulundan mezun oldular. Öğrencilerimizin aileleri çiftçi. Ama buna rağmen Türkiye'de birinci olma imkanı yakalayabiliyorlar. Bu imkanı yaratan Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'de eğitim eşitliği var. İstanbul'daki öğrenci de TEOG'da birinci oluyor, Varto'nun bir köyündeki öğrenci de birinci olabiliyor. Bu başarı okullarda açılan yetiştirme kursları sayesinde gerçekleşti. İki yıldır Türkiye birincisi çıkarıyoruz, çok mutluyuz. Temennimiz bu başarının devam etmesi." diye konuştu. AA