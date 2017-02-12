"Ciritçi Dede"ye Bakan Kılıç morali

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum'da 2011 yılında yapılan 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılışında at üzerinde yaptığı şovla dikkati çeken, bu yıl düzenlenen Avrupa Gençlik Kış Festivali'ne (EYOF 2017) rahatsızlığı nedeniyle katılamayan 89 yaşındaki Baki Bayraktutan'ı evinde ziyaret etti.

Türkiye'de "Ciritçi Dede" diye ün kazanan 89 yaşındaki Baki Bayraktutan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu.

Rahatsızlığı nedeniyle bugün açılışı yapılacak EYOF organizasyonunda yer alamayacak olmanın üzüntüsünü yaşayan Bayraktutan'ı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ziyaret etti.

Kılıç, ziyaretin ardından, Bayraktutan'ın yakın zamanda kalp ameliyatı geçirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Erzurum'da bu akşam EYOF'un açılışını yapacağız. Burada kendisi değil ama onun torunları, talebeleri açılışta yer alacaklar. Kendisini hem bir hatırlayalım hem de ziyaret edelim dedik. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın selamlarını ilettik. Çünkü 2011'de bize çok güzel anlar yaşatmıştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda sağlık ve sıhhat bulduğunda yine bu yöndeki hem at binme açısındaki başarısını hem de gençlere örnek olma adına yaptığı çalışmalarla bizlerle beraber olacak."

EYOF'ta olamayacağı için göz yaşlarına hakim olamadı

Bayraktutan ise bu yıl düzenlenecek EYOF organizasyonunda yer alamayacak olmanın üzüntüsünü göz yaşları içinde anlattı.

Bayraktutan, 2011 yılında Erzurum'da yapılan 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları açılışında at üzerinde yaptığı gösterinin o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ilgisini çektiğini anımsattı.

Bayraktutan, "O zaman 64 devletten insanlar gelmişti. Açılışta ben at üzerinde gösteri yapmıştım. Ama bu yıl yapamadım. Başbakan o zaman ayağa kalkmış 'Bu kaç yaşında ?' diye sormuş. Yanındakiler 83 yaşında deyince de şaşırmış. 'Bu yaşta nasıl ata biniyor' diye hayretlerini gizleyememiş. Bugün de açılışta at üzerinde olmayı çok isterdim." diye konuştu. AA