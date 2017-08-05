  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Çinli panda Fransa'da ikiz doğurdu

Çin tarafından Fransa'ya 10 yıllığına verilen Huan Huan isimli dev panda, Beauval hayvanat bahçesinde ikiz doğurdu.

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Çinli panda Fransada ikiz doğurdu

Çin tarafından Fransa'ya 10 yıllığına verilen Huan Huan isimli dev panda, Beauval hayvanat bahçesinde ikiz doğurdu.

Beauval hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 yaşında 115 kilogram ağırlığındaki Huan Huan (neşeli) isimli dev pandanın, cuma akşamı doğum yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, Saint-Aignan kentinde bulunan hayvanat bahçesinde 14 dakika arayla gerçekleşen doğum sonrası yavrulardan birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayvanat bahçesi ekibinin de katıldığı doğumu Çin'den gelen iki bakıcı gerçekleştirirken hayata tutunmayı başaran yavrunun 121 gram olduğu kaydedildi.

Çin'den 2012'de Fransa'ya 10 yıllığına ödünç verilen Huan Huan (neşeli) ve Yuan Zi (yuvarlak kafa) isimli iki dev panda, ilkbaharda suni döllenme yöntemiyle hamile bırakılmıştı.

Uzman bir ekip tarafından Fransa'nın pandaya sahip tek hayvanat bahçesi olan Beauval'de gözetim altında geçen hamilelik sürecinde, 5 kamera ve bir mikrofon, anne pandanın takibi için 24 saat devrede tutuldu.

Çin dışında dünyada sadece 22 hayvanat bahçesinde panda bulunuyor.

Şimdiye kadar Fransa'da dünyaya gelen ilk panda olarak tarihe geçen yavru pandaya ne isim verileceği açıklanmadı.

Çin yasalarına göre bir pandanın başka bir ülkeye verilebilmesi için, bu ülkenin liderinin şahsen Çin liderinden talepte bulunması gerekiyor. Yılda ortalama 750 pandanın dünyaya geldiği belirtilirken, geçen yıl bunun sadece üçünün Avrupa'da olduğu bilgisi verildi.

Etiketler: panda, ikiz panda, çin
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