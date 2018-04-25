  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.095
    EURO 4.99
  • BIST 107815.51
    ALTIN 173.83
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çıngıraklı yılan, ayı, köpek balığı saldırılarından kurtuldu

Çıngıraklı yılan, ayı, köpek balığı saldırılarından kurtuldu

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Dylan McWilliams, 4 yıl içerisinde önce çıngıraklı yılan, sonra ayı ve köpek balığı saldırısına uğradı. Ancak hayatta kalmayı başardı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıngıraklı yılan, ayı, köpek balığı saldırılarından kurtuldu

20 yaşındaki Dylan McWilliams, ABD'nin Colorado eyaletinde yaşıyor. 4 yıl içerisinde köpek balığı, ayı ve çıngıraklı yılan saldırılarına uğradı.

McWilliams, geçen hafta Hawaii açıklarında yüzerken köpek balığı saldırısına uğrayarak bir bacağından derin yara aldı.

Köpek balığı saldırısının ardından bacağına 7 dikiş atılan McWilliams, "En korkuncu kıyıya geri yüzmek oldu" dedi. Köpek balığının bacağından akan kanları takip etmesinden korktuğunu söyledi.

2017'nin Temmuz ayında ise, kamp yaparken büyük bir ayının saldırısına uğradı. Hayvanın pençesiyle, ensesinden yara aldığını, yere düştüğünde kaçmayı başardığını anlattı.

3 buçuk yıl önce de, Utah eyaletinde bir çıngıraklı yılan tarafından ısırıldı. McWilliams, şans eseri vücuduna az miktarda zehir girmesi sonucu olayı kısa sürede atlattı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Utah, saldırı, köpek balığı, Dylan McWilliams, Colorado, çıngıraklı yılan, ayı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER