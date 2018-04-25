Çıngıraklı yılan, ayı, köpek balığı saldırılarından kurtuldu

20 yaşındaki Dylan McWilliams, ABD'nin Colorado eyaletinde yaşıyor. 4 yıl içerisinde köpek balığı, ayı ve çıngıraklı yılan saldırılarına uğradı.

McWilliams, geçen hafta Hawaii açıklarında yüzerken köpek balığı saldırısına uğrayarak bir bacağından derin yara aldı.

Köpek balığı saldırısının ardından bacağına 7 dikiş atılan McWilliams, "En korkuncu kıyıya geri yüzmek oldu" dedi. Köpek balığının bacağından akan kanları takip etmesinden korktuğunu söyledi.

2017'nin Temmuz ayında ise, kamp yaparken büyük bir ayının saldırısına uğradı. Hayvanın pençesiyle, ensesinden yara aldığını, yere düştüğünde kaçmayı başardığını anlattı.

3 buçuk yıl önce de, Utah eyaletinde bir çıngıraklı yılan tarafından ısırıldı. McWilliams, şans eseri vücuduna az miktarda zehir girmesi sonucu olayı kısa sürede atlattı.

Kaynak: AA