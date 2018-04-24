Çin'de dev sivrisinek bulundu

Geçen yıl Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinin başkenti Çıngdu’da Çingçıng Dağı’nda bulunan sivrisineğin, dünyanın en büyük sivrisinek türü olan Holorusia Mikado türüne ait olduğu belirtildi.

Sivrisineği, saha çalışmaları yaptığı sırada bulan Çıngdu Batı Çin Böcek Müzesi yetkililerinden Böcekbilimci Cao Li, 11,15 santimetre kanat uzunluğu bulunan dev sivrisineğin diğer türlerinden farklı olarak kanla değil nektarla beslendiğini söyledi.

Bu türün ömrünün sadece birkaç gün olduğunu ve büyük gövdelerinden dolayı uçma özelliklerinin zayıf olduğunu vurgulayan Cao, dev sivrisineklerin yoğun bitki örtüsü olan yerlerde yaşadıklarını belirtti.

Tipula sineği olarak biliniyor

Türkiye’de Tipula sineği olarak da bilinen Holorusia Mikado türünün, Çıngdu kentinde 2 bin 200 metreden alçak dağlık alanlarda yaşadığı belirtiliyor.

Dünyada ilk Japonya’da bulunan ve 1876’da İngiliz böcekbilimci John Obadiah Westwood tarafından adı konan Holorusia Mikado sivrisinek türünün kanat uzunluğu ortalama 8 santimetreyi buluyor.

Böcekbilimci Cao Li, 2016 yılında boyu 62,4 santimetreye ulaşan dünyanın en uzun böceğini bulmuştu.

Kaynak: AA