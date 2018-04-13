“Çılgın Sivaslı Alpler” Saadettin Köpek’e pusu kurmak için otobüs istedi

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpek karakterinin Sivas’a geleceğini öğrenen Sivaslılar, Köpek’e pusu kurmak için Sivas Belediyesi ile iletişime geçerek otobüs istedi.

Taleplerin artması üzerine belediye yetkilileri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Sivas Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere’ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim” ifadelerine yer verildi.

Kıymetli yiğidolar @DirilisDizisi 115. Bölümde Saadettin köpeğin Sivas taşlıdere mevkine geleceği ve pusu kurulması içinde, vatandaşlarımızın Belediye otobüslerimizle taşlı dereye taşınacağı konusu doğru değildir.

Kaynak: İHA