  • 14 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.098
    EURO 5.057
  • BIST 109604.01
    ALTIN 177.217
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » “Çılgın Sivaslı Alpler” Saadettin Köpek’e pusu kurmak için otobüs istedi

“Çılgın Sivaslı Alpler” Saadettin Köpek’e pusu kurmak için otobüs istedi

Diriliş Ertuğrul dizisinin 115’inci bölümünde, Saadettin Köpek karakterinin Sivas’a geleceğini öğrenen vatandaşlar, Köpek’e pusu kurmak için Sivas Belediyesi’nden otobüs istedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
“Çılgın Sivaslı Alpler” Saadettin Köpeke pusu kurmak için otobüs istedi

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpek karakterinin Sivas’a geleceğini öğrenen Sivaslılar, Köpek’e pusu kurmak için Sivas Belediyesi ile iletişime geçerek otobüs istedi.

Taleplerin artması üzerine belediye yetkilileri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Sivas Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere’ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: sivaslılar, saadettin köpek, Diriliş Ertuğrul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER