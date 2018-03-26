Havanın ısınması ve karların erimesiyle açan çiğdem ve kardelenler, eşsiz güzellikler sunuyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Doğu Anadolu Bölgesi'nin, 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, en çok kar alan, kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği yer olarak biliniyor.

Sarıkamış'ın Hançerli Düzü ve Çamaşır Dere mevkisinde kar tabakasını delen çiğdem ve kardelenler bahara "merhaba" dedi. renginden dolayı saflığın simgesi olarak nitelendirilen mor kardelenler, çiğdemler, görsel şölen sunuyor.

Sivri şekilde karın içerisinden çıkarak şemsiye şeklini alan mor kardelenler ile çiğdemler, fotoğraf sanatçıları için de doğal bir stüdyo oluşturuyor.

Kaynak: AA