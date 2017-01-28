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Çığda mahsur kalan sağlık ekibi camiye sığındı

Van-Çatak karayoluna çığ düşmesi sonucu mahsur kalan sağlık ekibi, geceyi Elmacık köyü camisinde geçirdi.

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Çığda mahsur kalan sağlık ekibi camiye sığındı

Van'ın Çatak ilçesinde, hasta naklinden döndükleri sırada çığ düşmesi sonucu mahsur kalan sağlık ekibi, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan ambulans şoförü İrfan Sevinç, gece 01:50'de rahatsızlanan bir hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim ederek döndüklerini söyledi.

Dönüş sırasında riskli bölge olarak bilinen Elmacık Köyü ile Kanisipi bölgesi arasındaki kısımda yola çığ düştüğünü anlatan Sevinç, şöyle devam etti:

"Çığ düştüğünü görünce frene bastım ama duramadık. Birden her taraf karanlık oldu. Yoğun kar ve tipi vardı. Biraz bekledikten sonra ambulansın sıkışan kapılarını iterek açtık. İlçeye 9 kilometre kalmıştı. Bizde yürüyerek olay yerine bir buçuk kilometre uzaklıktaki Elmacık köyüne gittik. Gece 03:30 sıralarıydı. Caminin açık olduğunu görünce oraya sığındık. Sabah namazı sırasında imam geldi. Namazın ardından bizi evine götürdü. Sobayı yakarak ısınmamızı sağladı. Kahvaltı ikram etti. Yolun açılmasının ardından komuta merkezine döndük." AA

Etiketler: Van, Çatak, çığ düşmesi, sağlık ekibi camiye sığındı
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