Çiftçiler hasat öncesi sabaha kadar nöbet tutuyor

Ayçiçeği tarlalarındaki hasada kısa bir süre kalan Tekirdağlı çiftçiler, yaban hayvanlarının ürünlerine zarar vermemesi için hasat öncesi ellerinde silahları, yanlarında köpekleri ve maytaplarla arazilerinde sabaha kadar nöbet tutuyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Ahmedikli Mahallesi'ndeki çiftçiler, özellikle domuzlardan korunmak için geliştirdikleri farklı yöntemleri uygulayarak arazilerinin yanında ateş yakıyor, tenekeye vurup ses bombası patlatıyor, belirli aralıklarla maytap atıyor.

Bazı yaşlı çiftçiler ise domuzların kendilerine zarar vermesinden korktukları için arazilerine traktörleri ile gidip römorklarında sabaha kadar nöbet tutuyor.

Çiftçilerden Mehmet Can (57), özellikle domuzların ürünlerine çok zarar verdiğini ve yaklaşık 10 yıldır bu sorun ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Domuzların arazilerine Beşiktepe Kışlası adıyla bilinen askeri sahadan geldiğini belirten Can, şunları söyledi:

"Kışla, tarım arazilerine çok yakın. Tarlamıza büyük bir sürü girdiği zaman, -benim tarlam 10 dekar- burayı 2 saat içerisinde yerle bir eder. Kırıp yatırıyor yere, hepsini de yemiyor. Biz burada beklemezsek ürün alamayız. Ürünümüzün ikinci defası yok. Yılda sadece bir defa ürün alıyoruz. Biz ayçiçeği, buğday, karpuz, kavun ekiyoruz. Kavuna, karpuza daha çok zarar verdikleri için onların ekiminden vazgeçtik. Domuz, gece saat 9-10 gibi çıkıyor, biz de gündüz vakti günlük işlerimizi yapıyoruz. Daha sonra sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Askeri alanın tel örgüsü ile çevrilmesini istiyoruz. Bu şekilde domuzların zararları daha az olacaktır."

Korktuğu için motor kasasında nöbet tutuyor

Bir diğer çiftçi Ahmet Ocaktan (74) ise her akşam domuzlarla mücadele ettiğini, gücünün eskisi gibi olmadığını ve 74 yaşında olduğu için domuzlardan korktuğunu ifade etti.

Traktör römorkunda nöbet beklediğini anlatan Ocaktan, "Her akşam tarlamın başına domuz nöbeti için geliyorum. Bağırıp domuzları korkutmaya çalışıyorum. Bu durumun bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Bu yaştan sonra traktör römorkunda üstünde durdurmasınlar beni." dedi.

Ocaktan, yazın güneşten, kışın da yağmurdan etkilenmemek için traktör römorkunda kurduğu çadırla korunduğunu ve yemeğini de burada yediğini ifade etti.

"Çiftçinin bir yıllık emeği zayi olmasın"

Çiftçi Halit Şen (70) de arazisine 7 kilometrelik bir mesafeden geldiğini, tarlasını bir yıl boyunca ekip biçtiğini ancak hasat zamanı domuzların tarlalarına zarar verdiğini söyledi.

Mahalle muhtarı Selami Ocaktan ise domuzlardan kurtulmak için çeşitli kurumlarla irtibata geçtiğini dile getirdi.

Beşiktepe Kışlası'nın yaklaşık 20 bin dönüm üzerine kurulu olduğunu ve bu arazinin yüzde 80'inin kullanılmadığını belirten Ocaktan, "Hayvan burada çok rahat biçimde yaşayabiliyor. Çiftçinin bir yıllık emeği bir saat içerisinde yabani hayvanlar tarafından zayi olmasın. Buna bir çözüm bulunsun." dedi.